Pedro Porro hizo historia y llevó a España a la final del Mundial

Karla Villegas Gama

Pedro Porro fue fundamental para que España se clasificara a la final de la Copa del Mundo.

El defensa marcó el segundo gol de la ‘Roja’ en la semifinal ante Francia y en el ca mino se convirtió en apenas el segundo defensa que hace dos goles en una misma edición del Mundial, el primero fue Fernando Hierro (1998 y 2002).

Porro dio cátedra en el ataque, pero nunca olvidó sus labores defensivas: acertó el 82% de sus pases, ganó sus 2 duelos aéreos y robó un esférico.

Contuvo a Bradley Barcola y Désiré Doué en los recorridos y carreras, para evitar que su selección corriera peligro.