Pedro Porro firmó una renovación de larga duración con Tottenham

Redacción FOX Deportes

Pedro Porro y Tottenham acordaron una renovación de contrato "de larga duración", según informó el club inglés en un comunicado.

We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️



Congratulations, Pedro 🤍



🔗 https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

Pese a que no se ha oficializado la duración del nuevo contrato, se especula que podría prorrogar hasta el 2031, según medios ingleses.

"Nos complace anunciar que Pedro Porro ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el club", anunció Tottenham.

Pedro over the years 📸 pic.twitter.com/scJjmnHfbl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

Porro se incorporó al equipo londinense en el mercado de invierno de 2023 procedente del Sporting de Portugal, cedido con una opción de compra.

Desde su llegada se ha convertido en el lateral derecho habitual, con un total de 152 apariciones, y un total de 47 partidos disputados la pasada campaña.

El español de 26 años también fue partícipe del gran éxito del club londinense, la UEFA Liga Europa de la temporada 2024/2025.