EFE
Marco Senesi reforzará la defensa del Tottenham
El defensor argentino se incorpora al conjunto londinense.
El internacional argentino Marco Senesi reforzará la defensa del Tottenham desde el próximo 1 de julio, cuando finalice su contrato con el Bournemouth, según anunciaron los 'Spurs', a los que llega con “una sensación muy especial”.
"Desde el primer momento, el club ha demostrado por qué me quieren y cuánto quieren que sea parte de lo que están construyendo. Es emocionante y algo en lo que no puedo esperar a participar (...) Cada vez que entre en el campo, haré todo lo posible para que los aficionados se sientan orgullosos y para llevar al club de vuelta al lugar al que pertenece. Quiero ganar cosas con el Tottenham y haré todo lo posible para que suceda".
Johan Lange, director deportivo del Tottenham, consideró que Senesi “aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo” al equipo.
“Su experiencia al más alto nivel y su deseo de competir por cada pelota lo convierten en un excelente ajuste para la forma en que queremos jugar (...) La experiencia, la calidad con la pelota y la competitividad de Marcos nos fortalecerán defensivamente, así como nos darán flexibilidad en la alineación”.
"También me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando. Estoy deseando trabajar con él y ver la gran contribución que puede hacer al equipo", añadió.
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