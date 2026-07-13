Kylian Mbappé entre algodones antes de la semifinal del Mundial 2026 contra España

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé no completó la última sesión de entrenamiento del lunes previa a la semifinal del Mundial 2026 contra España tras sufrir una lesión leve de tobillo durante la victoria ante Marruecos, pero el entrenador Didier Deschamps aseguró que el capitán de Francia “está bien”.

Final training session before tomorrow’s semi-final against Spain! ⏳ pic.twitter.com/sPQxoevyOp — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) July 13, 2026

Mbappé, que fue sustituido en los últimos compases de la victoria 2-0 de Francia en cuartos de final, descansó parcialmente durante la sesión del lunes, sin embargo, no se espera que la lesión le impida jugar el martes.

"Kylian está bien", declaró Deschamps.

🇫🇷🆚🇪🇸



👕✅ Ousmane Dembélé’s shirt is ready! One day to go until the World Cup semi-final 🤩 pic.twitter.com/w9stIdwn3y — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) July 13, 2026

“Tiene derecho a no estar diez minutos, como cualquier jugador", indicó en la conferencia de prensa, al ser preguntado si la estrella francesa estaba al 100 por 100 para enfrentarse este martes a España, en la semifinal del Mundial 2026.

Mbappé sí estuvo con el grupo en los 15 minutos abiertos a la prensa, al igual que Aurelien Tchouameni, ausente los dos últimos encuentros, y del que Deschamps dijo que "no está al cien por cien", pero se encuentra "disponible".