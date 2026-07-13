Y sí, Kylian Mbappé y Francia tienen cuentas por saldar con España y Lamine Yamal

Héctor Cantú

El futbol ha querido que Francia y España se vuelvan a ver las caras después de aquel enfrentamiento que sostuvieron en las semifinales de la Eurocopa en su edición 2024.

Kylian Mbappé y sus compañeros tienen sed de revancha. Especialmente tienen cuentas por saldar con Lamine Yamal, quien les ha marcado en los dos últimos duelos. En el primero, en la Eurocopa, marcó el gol de la victoria; en el segundo, en el marco de la Nations League, la joven promesa se despachó con un doblete.

Será una batalla campal porque, se enfrentarán la mejor defensiva ante el segundo equipo más goleador del Mundial. España solo ha recibido un gol hasta el momento, mientras que Francia ha marcado 16 tantos, 8 de los cuales han sido anotados por Kylian Mbappé.

Esta será la segunda vez que ambas selecciones se vean las caras en una Copa del Mundo. La primera fue en la edición 2006, en la fase de octavos de final. En aquella ocasión, España terminó quedándose con el boleto a la ronda siguiente.

Este será el enfrentamiento número 38 entre ambas selecciones. El balance favorece a España con 18 triunfos por 13 de Francia y 7 empates. Esta será la tercera ocasión consecutiva que se vean las caras en semifinales; en las dos anteriores España logró llegar a la final.

Si España elimina a Francia, disputará su segunda Final de Copa del Mundo. Si avanza Francia, jugará su cuarta Final en las últimas ocho ediciones, una muestra de la consistencia que ha tenido desde 1998 cuando fue campeona.