¿Esto es legal? Nadie puede creer cómo el VAR expulsó a Breel Embolo

Enrique Gómez

En la jugada menos pensada posible, el mejor jugador de Suiza fue expulsado en la recta final del tiempo regular.

Extremadamente polémica expulsión contra Breel Embolo, quien abandonó la cancha a los 72 minutos y dejó a su equipo en inferioridad numérica con el 1-1 contra la feroz Argentina en los cuartos de final.

¿El árbitro puede acudir al VAR para amonestar a un jugador? Directamente no, así como tampoco el videoarbitraje debe intervenir en jugadas de criterio arbitral, sin embargo, la acción que derivó en la doble amonestación para el jugador suizo tuvo algunas circunstancias especiales.

Recordemos que, originalmente, el VAR solo podía intervenir en penales, expulsiones, goles e identidades. En este sentido, la decisión del silbante de haber amonestado a Leandro Paredes fue lo que terminó desbloqueando la posibilidad de que el VAR interviniera, pues se aplicó el cuarto causal (“identidad”), toda vez que la cabina interpretó que el colegiado João Pinheiro se equivocó de jugador castigado.

Breel Embolo was visibly emotional after receiving a second yellow card for simulation and being sent off pic.twitter.com/eEdeXNdpoA — FOX Sports (@FOXSports) July 12, 2026

Sí, Breel Embolo fingió la falta, no hubo infracción del mediocampista argentino y por lo tanto, nunca debió ser amonestado, pero la polémica reside en que el silbante no sancionó a Paredes por una confusión de “identidad” (es decir, no lo ‘pintó’ a él en lugar de a uno de sus compañeros), sino que el silbante de verdad pensó que el futbolista de Boca Juniors había golpeado, o sea, fue su criterio.

Pero como el VAR interpretó que el silbante equivocó la “identidad” del jugador amonestado lo llamó para que en lugar de sacarle una tarjeta amarilla a Paredes se la mostrara a Embolo, quien, como ya estaba amonestado, terminó expulsado del partido en lo que parecía ser una jugada inofensiva.

¿Hizo bien el arbitraje? Lo cierto es que Embolo merecía ser amonestado por su penosa simulación de falta, pero existe polémica en si el VAR ya posee nuevas oportunidades para intervenir en este Mundial, pues el pretexto de “identidad” parece demasiado rebuscado en esta acción.