Suiza enfrentará a Argentina sin Johan Manzambi

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Suiza no podrá contar con su máximo goleador, Johan Manzambi, para el partido de cuartos de final del Mundial contra Argentina, informó el viernes el entrenador Murat Yakin, lo que supone un duro golpe para el equipo.

Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias en el torneo, tampoco pudo participar en la victoria de Suiza en la tanda de penales contra Colombia en los octavos de final tras sufrir una lesión de rodilla, y Yakin explicó que el mediocampista no se ha recuperado a tiempo.

"Hemos hecho todo lo posible para que se recuperara, pero, por desgracia, no podrá jugar mañana. Manzambi tiene mucho dolor, ha sido un golpe para todos nosotros. Tenía el impulso a su favor, y se respira tanta alegría cuando juega", dijo Yakin.

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El capitán Granit Xhaka desmintió las insinuaciones de que Suiza, que se ha clasificado para los cuartos de final por primera vez en 72 años, esté obsesionada con Lionel Messi e insistió en que la atención se centra en dar la sorpresa ante Argentina.

El exportero alemán Jens Lehmann había llamado la atención esta semana al afirmar que los jugadores suizos parecían tener "demasiado respeto" por Messi y que solo querían salir del partido con la camiseta del capitán argentino.

"No podemos influir en lo que la gente dice de nosotros. Lo único que podemos hacer es rendir y demostrar lo que valemos sobre el terreno de juego, nada más importa", dijo Xhaka a periodistas.

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Yakin dijo que la mejor forma de limitar la influencia de Messi es impedirle por completo que tenga la posesión del balón.

"Cuando tengamos el balón, él no podrá actuar tanto. Simplemente intentaremos jugar nuestro juego y no permitirle que reciba el balón", explicó.

"Hay muchas soluciones, e intentamos encontrar la mejor. Mañana, sobre el terreno de juego, actuaremos como un bloque. Intentaremos dar buenos pases y presionar alto contra la actual campeona", apuntó.

Xhaka, de 33 años, considera que el partido del sábado será uno de los momentos decisivos de su carrera con Suiza, cuya última participación en cuartos de final de un Mundial se remonta a 1954.

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"Sin duda, va a ser uno de los momentos más destacados de mi carrera. Cada vez que puedes hacer algo tan especial, se siente de otra manera. Ahora, después de 72 años, poder estar aquí con Suiza y jugar contra los actuales campeones me llena de orgullo", dijo el mediocampista del Sunderland.

Xhaka formó parte de la Selección Suiza que perdió 1-0 ante Argentina tras la prórroga en los octavos de final del Mundial de 2014 en Brasil, pero no considera que el partido del sábado sea una oportunidad para saldar cuentas.

"No va a ser una revancha, este es un partido completamente diferente. Ahora estamos en cuartos de final y queremos ganar. Ese es nuestro objetivo principal", aseguró.

A los suizos tampoco les preocupa el calor que se prevé en Kansas City, y rechazan cualquier idea de que pueda favorecer a la selección argentina, que ha tenido su base en esta ciudad de Misuri durante todo el torneo.

"Cuando estás en cuartos de final, realmente no te importa el clima. No hay excusas", apuntó Xhaka.