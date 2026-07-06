Publicación: martes 7 de julio de 2026

Redacción FOX Deportes

Johan Manzambi, la gran duda de Suiza ante Colombia en el Mundial 2026

Murat Yakin aseguró que harán lo que sea posible para recuperar a su goleador

Murat Yakin, afronta una espera llena de incertidumbre para saber si tres de sus jugadores más influyentes estarán en condiciones de disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia.

Los delanteros Johan Manzambi y Rubén Vargas abandonaron el entrenamiento antes de tiempo, junto con el centrocampista Djibril Sow, y la selección anunció que emitirá un nuevo comunicado sobre su estado físico si existe algún riesgo de que no puedan jugar el partido en Vancouver.

Con tres goles y dos asistencias en el torneo, la baja de Manzambi, de 20 años, supondría un duro golpe para Suiza.

Johan Manzambi y su histórica actuación en el Suiza-Canadá

Johan Manzambi saltó a la cancha como titular en Vancouver tras ganarse la confianza del director técnico Murat Yakin.
El suizo se convirtió en la gran figura del encuentro al liderar la victoria helvética por dos goles a uno sobre Canadá.
Apenas inició el segundo tiempo, el extremo destrabó el marcador con una asistencia precisa para el gol de Rubén Vargas.
El juvenil consolidó su gran tarde al minuto 57, cuando definió con frialdad ante el guardameta rival Maxime Crépeau.
La promesa helvética disputó 85 minutos con un alto despliegue físico antes de salir de cambio bajo los aplausos del público.

"Es un jugador muy valioso para nosotros, su rendimiento ha mejorado constantemente. Es un jugador de equipo, no solo es un jugador al que da gusto ver (...) es un jugador completo. Tiene muchas cualidades y aún le queda mucho potencial", afirmó Yakin.

"Estamos muy contentos con él y esperamos que pueda salir mañana al campo. Haremos todo lo que sea necesario para que se recupere", agregó.

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