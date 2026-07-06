Johan Manzambi, la gran duda de Suiza ante Colombia en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Murat Yakin, afronta una espera llena de incertidumbre para saber si tres de sus jugadores más influyentes estarán en condiciones de disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia.

Los delanteros Johan Manzambi y Rubén Vargas abandonaron el entrenamiento antes de tiempo, junto con el centrocampista Djibril Sow, y la selección anunció que emitirá un nuevo comunicado sobre su estado físico si existe algún riesgo de que no puedan jugar el partido en Vancouver.

Con tres goles y dos asistencias en el torneo, la baja de Manzambi, de 20 años, supondría un duro golpe para Suiza.

Johan Manzambi y su histórica actuación en el Suiza-Canadá

"Es un jugador muy valioso para nosotros, su rendimiento ha mejorado constantemente. Es un jugador de equipo, no solo es un jugador al que da gusto ver (...) es un jugador completo. Tiene muchas cualidades y aún le queda mucho potencial", afirmó Yakin.

"Estamos muy contentos con él y esperamos que pueda salir mañana al campo. Haremos todo lo que sea necesario para que se recupere", agregó.