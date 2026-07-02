No despierten a Suiza: sigue viviendo un gran sueño

Hiram Marín

Fue una noche casi perfecta para Suiza. El conjunto helvético le pasó por encima a Argelia 2-0 y de esta forma avanzó a los octavos de final, para mantenerse invicto y firmar su mejor actuación en un Mundial.

La marea roja pegó desde muy temprano. Breel Embolo marcó el primero apenas a los 10 minutos de iniciado el partido. Los embates fueron constantes y aunque Argelia medianamente se defendía, el futbol lo ponía la 'Nati'.

¡LO LOGRÓ!🇨🇭🔥



Suiza venció a Argelia y selló su pase a la siguiente ronda de la #FiebreDeFutbol. Con una actuación sólida, siguen con vida y ya se preparan para su próximo gran reto. #BoletoANorteAmerica https://t.co/9QmO1g4fDc pic.twitter.com/feTEtpEP4R — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 3, 2026

Riyad Mahrez era el único de los argelinos que ponía la cara, pero él no podía solo y cada jugada que intentaban, se quedaba por mucho en media cancha, pues la defensa de Suiza se aplicaba y mantenía a su favor el marcador.

La esperanza de mejora por parte de Argelia prevaleció en el segundo tiempo, pero esta duró muy poco. Dan Ndoyé aumentaba la ventaja prácticamente en cuanto el árbitro dio el silbatazo inicial de la segunda mitad, para de manera temprana colocar el 2-0.

🎟️ Switzerland punches its ticket to the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

De ahí en adelante Suiza dominó el complemento y realmente del lado rojo se disfrutaba la victoria. No solo se lograba ganar tres partidos en un Mundial por primera vez en la historia y por ende la clasificación a octavos, el triunfo tenía un valor sentimental agregado: pues del otro lado su ex-entrenador, Vladimir Petkovic, sufría la derrota ahora al frente del cuadro africano.