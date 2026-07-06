Suiza pone a prueba el sueño mundialista de Colombia

Karla Villegas Gama

Suiza y Colombia se medirán por quinta vez en su historia, esta vez en los octavos de final del Mundial 2026.

La 'Nati' fue de menos a más durante el torneo. En la fase de grupos generó dudas tras empatar con Catar, pero después goleó a Bosnia y Herzegovina y se impuso a Canadá para sellar su pase a dieciseisavos de final como líder.

En la fase de eliminación directa recuperó su mejor versión, con solidez en la defensa, control en la media y eficacia en ataque, suficiente para eliminar a Argelia.

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La columna vertebral de Suiza combina experiencia y jerarquía, con Gregor Kobel en el arco; Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en defensa; Granit Xhaka y Remo Freuler en el mediocampo; y Breel Embolo como principal referencia ofensiva.

La prueba más difícil llegará frente a Colombia, que recuerda al equipo que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014.

A diferencia de Suiza, los ‘Cafeteros’ han sido consistentes desde el arranque del torneo. Ganaron el Grupo K tras superar a Uzbekistán y RD Congo, y posteriormente empatar con Portugal.

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En los dieciseisavos se impusieron a Ghana, aunque no mostraron la misma contundencia que en los tres duelos anteriores.

Ahora intentarán recuperar el futbol dinámico y vertical que tuvo contra las cuerdas a Cristiano Ronaldo y compañía.

Liderados por Luis Díaz, Colombia tiene jugadores de garantías, como James Rodríguez, Jhon Arias, Cucho Hernández y Jhon Córdoba. Además de un arco custodiado por Camilo Vargas, una de sus grandes fortalezas.

Históricamente, Suiza y Colombia se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos triunfos para los sudamericanos, uno para los europeos y un empate.

La única ocasión en la que se han medido en competencia oficial fue en el Mundial de 1994, con triunfo de 2-0 en fase de grupos para los ‘Cafeteros’.

El duelo por un boleto a los cuartos de final se disputará en el Estadio Vancouver, este martes a las 4:00 pm ET / 1:00 pm PT. El ganador enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del Argentina vs Egipto.