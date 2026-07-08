Suiza confía en su defensa para eliminar a Argentina en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

La histórica clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 encendió la ilusión de la ‘Nati’, que ha convertido la solidez defensiva en su principal fortaleza. El conjunto helvético ha recibido apenas tres goles en cuatro partidos y acumula 180 minutos con la valla invicta.

Lionel Messi y compañía sufrieron para instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo. Tanto Cabo Verde como Egipto llevaron al límite al campeón del mundo y el conjunto suizo será una dura prueba para el campeón del mundo.

La fase de grupos de la Copa del Mundo no tuvo complicaciones para los europeos, que avanzaron a la siguiente ronda como líderes e invictos. A partir de entonces, ni Argelia, ni Colombia pudieron derribar el muro que construyó Murat Yakin y que ha reforzado Gregor Kobel.

Las semifinales representan un sueño para Suiza, que nunca ha alcanzado esa instancia en una Copa del Mundo y para conseguirlo deberá romper el invicto de 11 partidos que acumula Argentina en el torneo y firmar la mayor hazaña de su historia mundialista.