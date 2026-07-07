Suiza llega sin miedo a cuartos de final y cree que Argentina "no es invencible"

Redacción FOX Deportes

Murat Yakin afirmó tras la victoria de Suiza en los penaltis ante Colombia en octavos de final del Mundial 2026, que su equipo ya forma parte de los mejores del mundo y advirtió que Argentina, su rival en cuartos de final, "no es invencible".

Yakin compareció satisfecho tras una clasificación histórica que Suiza esperaba desde hacía 72 años y atribuyó el éxito a la preparación, la evolución del equipo y la atención a los detalles durante todo el torneo.

Sobre Argentina, vigente campeona del mundo y próximo rival de la 'Nati' en Kansas City, el técnico dijo que el cruce representa una oportunidad singular y un desafío táctico de máximo nivel.

"Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular", declaró. Pero también dejó un mensaje de ambición: "Argentina no es invencible".

Yakin afirmó que Suiza disfrutará primero de la clasificación a la siguiente ronda, aunque desde este miércoles empezará a preparar el duelo de cuartos con la convicción de que puede competir de tú a tú ante el campeón del mundo.