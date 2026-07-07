Suiza eliminó a Colombia en penales y enfrentará a Argentina

Karla Villegas Gama

Ni 120 minutos bastaron para romper el empate. Suiza derrotó 4-3 a Colombia en la tanda de penales y será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

El tiempo reglamentario ofreció oportunidades en ambas escuadras, pero Gregor Kobel y Camilo Vargas firmaron una actuación sobresaliente para mantener el 0-0.

Gustavo Puerta, Luis Suárez, Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias exigieron constantemente a Kobel, mientras que Breel Embolo, Fabian Rieder, Dan Ndoye y Granit Xhaka hicieron trabajar a un inspirado Vargas.

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El desgaste físico marcó los tiempos extra. Las faltas aumentaron, aparecieron los calambres y ninguno encontró la claridad suficiente para evitar los penales.

Colombia comenzó con el acierto de Juan Fernando Quintero y Suiza respondió por conducto de Granit Xhaka. El primer quiebre llegó cuando Davinson Sánchez estrelló su disparo en el larguero.

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Jaminton Campaz igualó la serie tras un disparo que Gregor Kobel alcanzó a tocar, mientras que Manuel Akanji desperdició su oportunidad.

Sin embargo, Kobel apareció nuevamente al detener el cobro de 'Cucho' Hernández. Luis Díaz convirtió el último penal colombiano, pero Ruben Vargas no falló y selló el pase de la 'Nati' a los cuartos de final.