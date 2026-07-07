Mostafa Ziko tras la derrota de Egipto: "El torneo estuvo amañado"

Redacción FOX Deportes

La eliminación de la Selección Egipcia a manos de Argentina desató la polémica en el campamento de los 'Faraones'. Mostafa Ziko, autor del segundo gol y de otra anotación que posteriormente fue anulada, lanzó duras acusaciones contra el arbitraje tras el silbatazo final.

Visiblemente molesto, el delantero aseguró:

"El torneo estuvo amañado. No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina".

Los egipcios tenían ventaja de 2-0 hasta el minuto 78; sin embargo, la 'Albiceleste' reaccionó en el tramo final y marcó tres goles en apenas 13 minutos para consumar la remontada con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.