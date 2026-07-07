Lionel Messi rescata a la Selección Argentina y la pone en cuartos de final

Héctor Cantú

El sueño de la Selección Argentina de lograr el bicampeonato mundial sigue más vivo que nunca luego de haberse clasificado a los cuartos de final en uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo.

Justo cuando Argentina parecía estar hundida y cercana a la eliminación apareció Lionel Messi con una asistencia y un gol para enfilar la remontada de 'La Albiceleste'.

A pesar de las falencias defensivas del equipo sudamericano, Argentina logró reinventarse en los minutos finales para lograr el pase a la ronda siguiente que por momentos parecía perdido.

Cabezazo certero de Egipto y Argentina, a remar contracorriente

Egipto pegó primero a los 15 minutos de tiempo corrido. Yasser Ibrahim se adelantó en la marcación a Lisandro Martínez para encender las alarmas con un testarazo certero y potente.

Argentina encontró un tanque de oxígeno unos minutos después. Con la ayuda del VAR se decretó una pena máxima que Leo Messi intentó convertir.

Otro desastre de Lionel Messi desde el manchón penal

Pero el disparo fue incorrecto, a la altura del arquero y Leo se quedó imposibilitado de poder encontrar las redes. Sin embargo, tendría su revancha en el mismo encuentro minutos más tarde.

Con el tanto a su favor, Egipto entendió que era cuestión de tiempo para encontrar la oportunidad que pudiera liquidar al equipo sudamericano.

Egipto fue demoledor al contragolpe y así encontró dos goles. Uno, anulado por el VAR, y el segundo, en posición correcta para hundir a la campeona del mundo.

Lionel Messi 'el rescatista' incansable de Argentina

Mostafa Zico apareció por el costado izquierdo a toda velocidad para meterse entre los centrales y enviar la pelota al fondo de las redes luego del pase perfecto y milimétrico de Haissam Hassem.

A 12 minutos del final del tiempo regular, Argentina logró descontar con el gol de Cuti Romero, quien también salvó los papeles de su equipo en el duelo anterior ante Cabo Verde.

Con el ánimo por delante, Argentina apretó y se adueñó de la pelota. Fue entonces cuando apareció Leo Messi con un remate pontente dentro del área que mandó guardar al fondo de las redes para empatar el partido.

Un gol agónico de Enzo Fernández clasificó a Argentina a cuartos de final

Pero Egipto no supo reponers anímicamente del golpazo. Dejó espacios y en un contragolpe, Argentina sentenció el encuentro con un remate de cabeza fantástico de Enzo Fernández para rubricar la voltereta en el encuentro.

Egipto se despide así de la Copa del Mundo luego de haber hecho historia al clasificarse a dos rondas de eliminación directa. Argentina tendrá que apretar piezas para la ronda siguiente si queire volver a levantar la Copa.