Kylian Mbappé va por una marca histórica de Lionel Messi en la Copa del Mundo

Oscar Sandoval

Kylian Mbappé y Lionel Messi mantienen una batalla en el Mundial 2026 por seguir escalando en la tabla de máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo. Ambos suman seis tantos en el torneo, pero el francés tiene a su alcance una marca histórica que pertenece a ‘La Pulga’. Así empató Kylian Mbappé a Lionel Messi en la tabla de goleo

Messi se convirtió en Catar 2022 en el primer futbolista en marcar en todas las rondas de una misma Copa del Mundo: fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinal y final. Ahora, Mbappé intentará igualar porque Francia aparece entre las candidatas al título.

El delantero francés anotó en los dos primeros partidos de la fase de grupos, se quedó en blanco frente a Noruega y recuperó el olfato goleador en los dieciseisavos de final contra Suecia. Su siguiente desafío será Paraguay, un rival al que deberá vencer para mantener vivo el sueño de alcanzar los registros del ‘10’ argentino.

Si Francia supera al conjunto albirrojo, se medirá en cuartos de final con el ganador del duelo entre Canadá y Marruecos, pero antes de pensar en esa cita, Mbappé necesita volver a marcar para seguir persiguiendo la marca más emblemática de Messi en la Copa del Mundo.