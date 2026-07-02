Publicación: jueves 2 de julio de 2026

EFE

La condición en Argentina: "Hay que disfrutar de Lionel Messi todos los días"

Es un Mundial especial para Leo y todos quieren estar a su lado

El argentino Rodrigo De Paul destacó este jueves que Argentina debe disfrutar de Lionel Messi ante el que seguramente sea su último Mundial.

"Uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene", enfatizó durante una conferencia de prensa.

8 datos de locura sobre el nuevo récord mundial de Lionel Messi

Impone un nuevo récord de goles marcados por un jugador en Copa del Mundo con 18 goles
Tercer partido consecutivo en un Mundial en el que marca, al menos, un doblete
Sexto partido consecutivo en el que Leo Messi anota en una Copa del Mundo
Tercer doblete marcado en una Copa del Mundo
Marcó doblete 40 años después de que lo hiciera Diego Armando Maradona el mismo día y el mismo mes
Ha participado en 28 goles (18 tantos y 9 asistencias) de la Selección Argentina en una Copa del Mundo
14 goles de los 18 logrados han sido con la pierna izquierda
Cuando Leo ha marcado, Argentina solo ha perdido un partido (Arabia Saudita en 2022)

"Es un análisis errado pensar en los partidos que pueden llegar a faltar. Para mi lo importante es disfrutar de él todos los días, que lo puedan hacer todos los argentinos. Aunque es verdad que uno le da mucho mas valor a las cosas cuando no las tiene", dijo el centrocampista en la rueda de prensa previa al partido contra Cabo Verde.

Argentina se enfrenta mañana en el Hard Rock Stadium de Miami al conjunto africano por un cupo en los octavos de final.

Un rival que posiblemente no era el que esperaban, aunque De Paul aseguró que "es fútbol y podía suceder".

El día que Lionel Messi llegó a 100, 101 y 102 goles con la Selección Argentina

Lionel Messi llegaba al duelo amistoso contra Curazao con 99 goles con Argentina, pero enfrentaba a un rival ideal para alcanzar el centenar de anotaciones.
La 'Pulga' anotó un hat-trick y con eso conquistó 102 goles.
El público en Santiago del Estero festejó un nuevo récord para Lionel Messi, quien se convirtió en el primer jugador sudamericano en marcar 100 goles con su selección.
Esta marca llega justo a los 100 días de que la 'Albiceleste' se proclamó campeona del mundo en Catar 2022.
Argentina venció 7-0 frente a Curazao, endeble selección de CONCACAF y equipo número 86 en el Ranking FIFA.
Además de Messi, Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di Maria y Gonzalo Montiel anotaron para la tricampeona del mundo.

"Cuando se dio el sorteo era el grupo que nos tocaba enfrentar; si todo iba bien había dos campeones del mundo, selecciones con jugadores muy importantes que juegan en grandes ligas", agregó.

Sobre Cabo Verde, dijo que fue "un rival que lo hizo muy bien en la fase de grupos", asegurando que "sería un error pensar más allá del partido de mañana.

"No nos vamos a guardar nada , cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección de Argentina hay que vaciarse", sentenció.

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