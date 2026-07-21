Muchos piden una sanción para Leandro Paredes, pero ¿qué dice Gavi?

Karla Villegas Gama

Uno de los momentos más polémicos tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026 fue el altercado protagonizado por Leandro Paredes.

El mediocampista se encaró con Eric García, lo tomó del cuello y después lo empujó.

Gavi intervino de inmediato para defender a su compañero, pero Paredes también lo empujó y le lanzó un manotazo cuando ya estaba en el césped. La discusión terminó con la intervención de jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos.

Leandro Paredes perdió la cabeza y casi arruina la fiesta de España

El incidente llevó al Comité Disciplinario de la FIFA a designar a un Fiscal de Disciplina y Ética para investigar lo ocurrido.

Al respecto, Gavi fue cuestionado sobre lo ocurrido y sorprendió con su respuesta en el homenaje que le rindieron en Los Palacios y Villafranca en su ciudad natal:

“Te digo la verdad, no creo que deba ser suspendido. Entiendo que no se dé una buena imagen para los niños, pero creo que también hay esa parte del futbol que es más violenta. Quizá lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo al final creo que todo es futbol”.