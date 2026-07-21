Publicación: martes 21 de julio de 2026

Karla Villegas Gama

Muchos piden una sanción para Leandro Paredes, pero ¿qué dice Gavi?

El argentino protagonizó un altercado tras el silbatazo final.

Uno de los momentos más polémicos tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026 fue el altercado protagonizado por Leandro Paredes.

El mediocampista se encaró con Eric García, lo tomó del cuello y después lo empujó.

Gavi intervino de inmediato para defender a su compañero, pero Paredes también lo empujó y le lanzó un manotazo cuando ya estaba en el césped. La discusión terminó con la intervención de jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos.

Leandro Paredes perdió la cabeza y casi arruina la fiesta de España

El conato de bronca arrancó tras el silbatazo final cuando Nahuel Molina se encaró y lanzó un manotazo a Rodri durante los festejos
Borja Iglesias y Eric García intervinieron para alejar a Molina del mediocampista español.
Leandro Paredes corrió a la escena y agredió directamente a Eric García tomándolo del cuello y derribándolo.
Gavi acudió a defender a García, pero Paredes lo golpeó, lo tiró al césped y lo jaló del chaleco.
Lisandro Martínez y otros futbolistas se sumaron al tumulto, armando empujones entre ambos planteles fuera del área.
Lionel Scaloni y Walter Samuel entraron al terreno de juego para frenar a Paredes y arrastrarlo hacia la banca.
El árbitro esloveno Slavko Vincic mostró tarjeta roja directa a Leandro Paredes por la serie de agresiones físicas.
Integrantes de ambos cuerpos técnicos mediaron entre los planteles para separar los bandos y enviar a Argentina al vestidor.
El incidente casi empaña el arranque de la celebración del título mundial conquistado por la selección española.
Las agresiones quedaron registradas en video y la FIFA evalúa sanciones disciplinarias adicionales para los involucrados.

El incidente llevó al Comité Disciplinario de la FIFA a designar a un Fiscal de Disciplina y Ética para investigar lo ocurrido.

Al respecto, Gavi fue cuestionado sobre lo ocurrido y sorprendió con su respuesta en el homenaje que le rindieron en Los Palacios y Villafranca en su ciudad natal:

“Te digo la verdad, no creo que deba ser suspendido. Entiendo que no se dé una buena imagen para los niños, pero creo que también hay esa parte del futbol que es más violenta. Quizá lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo al final creo que todo es futbol”.

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