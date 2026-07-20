Publicación: martes 21 de julio de 2026

EFE

FIFA investigará la pelea que se dio al terminar la final del Mundial

El incidente se suscitó una vez que España se coronó campeona del mundo

La FIFA designó a un fiscal disciplinario y de ética para investigar la trifulca que estalló tras la final del Mundial, después de que España se impusiera 1-0 a Argentina en la prórroga.

Las tensiones estallaron después de que España se asegurara su segundo título mundial gracias a un gol en la prórroga del extremo Ferran Torres. Argentina ya se había quedado con 10 jugadores en el minuto 93 del tiempo reglamentario, cuando Enzo Fernández fue expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla.

Leandro Paredes perdió la cabeza y casi arruina la fiesta de España

El conato de bronca arrancó tras el silbatazo final cuando Nahuel Molina se encaró y lanzó un manotazo a Rodri durante los festejos
Borja Iglesias y Eric García intervinieron para alejar a Molina del mediocampista español.
Leandro Paredes corrió a la escena y agredió directamente a Eric García tomándolo del cuello y derribándolo.
Gavi acudió a defender a García, pero Paredes lo golpeó, lo tiró al césped y lo jaló del chaleco.
Lisandro Martínez y otros futbolistas se sumaron al tumulto, armando empujones entre ambos planteles fuera del área.
Lionel Scaloni y Walter Samuel entraron al terreno de juego para frenar a Paredes y arrastrarlo hacia la banca.
El árbitro esloveno Slavko Vincic mostró tarjeta roja directa a Leandro Paredes por la serie de agresiones físicas.
Integrantes de ambos cuerpos técnicos mediaron entre los planteles para separar los bandos y enviar a Argentina al vestidor.
El incidente casi empaña el arranque de la celebración del título mundial conquistado por la selección española.
Las agresiones quedaron registradas en video y la FIFA evalúa sanciones disciplinarias adicionales para los involucrados.

Tras el silbatazo final, el centrocampista argentino Leandro Paredes se enzarzó con varios jugadores españoles, entre ellos el defensa Eric García y el centrocampista Gavi, lo que desencadenó una pelea más extendida entre las dos plantillas.

Los jugadores de ambos equipos se empujaron mutuamente y tuvieron que ser separados físicamente, mientras el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, trataba de calmar a los jugadores.

No se ha dado ningún plazo para la conclusión de la investigación.

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