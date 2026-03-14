El regreso de Gavi con Barcelona pone "contento" a Hans Flick

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick, se mostró "contento" porque Gavi "ya tiene el alta" después de casi seis meses fuera de actividad con Barcelona y espera que el mediocampista pueda "jugar algún minuto" este domingo en el partido de liga contra Sevilla.

🗣️ Hansi Flick: "Estoy muy contento por 𝐆𝐚𝐯𝐢. Espero que pueda jugar algún minuto mañana, pero hay que ir paso a paso. Tiene mucha carrera por delante y debemos gestionarlo bien." pic.twitter.com/1NTipvm0Kv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 14, 2026

"Me ha gustado mucho lo que he visto de Gavi en el entrenamiento, pero obviamente hay que gestionar su regreso", señaló Flick sobre el futbolista de 21 años que en septiembre tuvo que ser operado luego de romperse el menisco interno de la rodilla derecha.

Flick insistió que con Gavi, que ha tenido dos graves lesiones de rodilla en las últimas tres temporadas, "hay que ir paso a paso", porque aún es un jugador joven "al que le quedan muchos años de fútbol por delante".

"Ya veremos cómo evoluciona todo. Él confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo y es una gran noticia tenerle de vuelta", apuntó el técnico alemán.