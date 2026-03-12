Publicación: jueves 12 de marzo de 2026

EFE

Barcelona no ha contactado ni a Erling Haaland ni a su entorno

Rafaela Pimenta aseguró que no existen conversaciones sobre un posible fichaje.

Rafaela Pimenta, representante del delantero del Manchester City Erling Haaland, negó la existencia de contactos con el Barcelona o alguno de sus candidatos a las elecciones del próximo 15 de marzo para tratar un posible traspaso de su representado.

"Tenemos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha existido ningún contacto del club o sus candidatos para su traspaso. Renovó su contrato hace pocos meses, está muy bien en el (Manchester) City, le va muy bien y no tenemos nada que hablar sobre un posible traspaso".

La representante del delantero realizó esta afirmación después de que el empresario Víctor Font, aspirante a la presidencia del club blaugrana, asegurase, en declaraciones a SER Cataluña, que su candidatura está negociando con el Manchester City una "opción preferencial" para fichar al internacional noruego si un día se plantease salir del club inglés.

No obstante, el aspirante a la presidencia matizó que "a corto plazo" el fichaje de Haaland no será una realidad, ya que el curso pasado el futbolista noruego amplió su vinculación con el City hasta el 2034.

