El Manchester City volverá a enfrentarse al Real Madrid en la Champions League, una rivalidad que crece con cada edición y sobre todo, con cada choque sobre el terreno de juego.

Para el partido de ida, Pep Guardiola ha tenido que hacer uso de sus probados métodos de gestión de plantilla, sobre todo con Erling Haaland, a quien ha tenido que darle descanso obligado debido a una lesión.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de Haaland en el duelo del fin se semana pasado ante el Newclaste, el estratega confirmó que fue una decisión precautoria para tener a tope al delantero noruego para el partido de ida ante el Real Madrid.

“No lo dejé jugar y preferí que se entrenara para ganar ritmo. Después de lesionarse, cuando deja de jugar, le cuesta agarrar ritmo de Verdad”, confesó el entrenador español.

El gol 300 de Erling Haaland, en el Mundial de Clubes

Haaland se perdió el duelo ante el Ledds, regresó para ver minutos ante el Nottingham Forest a media semana, pero después ha recibido descanso, ausentándose en el úiltimo encuentro correspondiente a la FA Cup.

Con esta declaración, Pep Guardiola confirma que, a diferencia de su rival en turno, su equipo sí contará con su mayor activo a la ofensiva con la presencia de Haaland.

A esa buena noticia se une la recuperación de jugadores de alta eficacia como Savinho, Jérémy Doku, Nico González, Nathan Aké y John Stones.