Erling Haaland lesionado a días del enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid
Pep Guardiola aseguró que no se trata de una lesión grave
Erling Haaland se cayó este sábado de la convocatoria de Manchester City para el partido de Premier League contra Leeds United por una lesión menor que sufrió hace dos días en un entrenamiento.
Este inconveniente para el máximo goleador del City llega a 10 días de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra Real Madrid que comenzará en la capital española el 11 de marzo.
"Hace dos días en un entrenamiento tuvo un problema y sufrió una lesión menor. No es un gran problema, pero no puede jugar contra Leeds", dijo Pep Guardiola en los micrófonos de Sky Sports en la previa del encuentro frente a los ‘Whites’.
El delantero noruego, que sí estuvo el fin de semana pasado en la victoria contra Newcastle United, es el máximo goleador de este equipo con 29 tantos en 38 partidos en todas las competencias.
