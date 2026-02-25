Manchester City no extrañó a Erling Haaland y logró un importante triunfo

EFE

Pese a la ausencia de Erling Haaland, lesionado, el Manchester City superó 1-0 al Leeds United y mantuvo el pulso por la Premier League, traspasando la presión al Arsenal que tendrá solo dos puntos de ventaja este domingo cuando se enfrente al Chelsea.

Un gol de Antoine Semenyo en el tiempo de descuento de la primera mitad, tras sufrir de lo lindo las acometidas del Leeds, hizo olvidar la 'Haaland dependencia' y sirvió para que los de Pep Guardiola se llevaran los tres puntos del difícil Elland Road, donde solo el Arsenal había ganado en este 2026.

Three important points on the road 💪



⚪️ 0-1 🖤 @okx pic.twitter.com/mUBqeKjZCz — Manchester City (@ManCity) February 28, 2026

Y viendo la primera parte que se marcaron los de Daniel Farke no sorprende este registro. Merecieron más en unos primeros 45 minutos en los que fueron muy superiores al City en los que, además del dominio de la pelota, tuvieron las mejores ocasiones.

Dominic Calvert-Lewin, con apenas unos segundos en el reloj, debió hacer el 1-0, pero erró al primer toque un centro que le había dejado solo delante de Gianluigi Donnarumma. Más tarde, fue Brenden Aaronson el que perdonó sendas ocasiones para adelantar a su equipo, y estos errores, el City no los deja pasar.

Your battling Blues 💪🛡️ pic.twitter.com/N5si1r2JP0 — Manchester City (@ManCity) February 28, 2026

En prácticamente la primera que tuvieron, con el tiempo de descuento casi cumplido, tres toques sirvieron para desarmar a la defensa de los de Farke y decidir el partido.

Rayan Cherki, el hombre del encuentro, por cierto, encontró un pasillo entre tres jugadores del Leeds, puso un pase en profundidad a Rayan Ait-Nouri y este, ganando línea de fondo, golpeó de primeras un centro raso que Semenyo, libre de marca, empujó a gol. Los jugadores del Leeds se llevaban las manos a la cabeza porque su total dominio no había servido para nada.

El ghanés, por su parte, suma su sexto gol en Premier desde que llegó al Manchester City este invierno procedente del Bournemouth y se consolida como la principal referencia ofensiva cuando Haaland no está disponible.