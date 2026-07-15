Argentina remontó a Inglaterra en 5 minutos y va por el bicampeonato

Karla Villegas Gama

Argentina es finalista del Mundial 2026 tras remontar en cinco minutos a Inglaterra, con lo que además mantuvo invicto su récord de victorias en semifinales: seis de seis.

El primer tiempo fue ríspido, con 19 faltas y dos tarjetas amarillas, una por bando. Los europeos asfixiaban al rival desde la salida, cerrándole los espacios y marcándolos uno a uno.

Argentina sobrevivió al vendaval, más por orgullo que por condiciones, porque los ‘Tres Leones’ tuvieron oportunidades claras para abrir el marcador.

La historia apenas comenzaba.

En el complemento, Argentina adelantó líneas y buscó profundidad por las bandas. Inglaterra esperó el momento para salir al contragolpe... y encontró el gol.

Al 59', Declan Rice recuperó el balón en mediocampo y habilitó a Morgan Rogers. El mediocampista levantó la cabeza y encontró a Anthony Gordon, quien le ganó la espalda a Nahuel Molina y definió para el 1-0.

Anthony Gordon acerca a Inglaterra a su primera final en 60 años

Parecía que Inglaterra tenía todo a su favor para aumentar la ventaja. Sin embargo, se encerró, tal y como lo hizo ante México, pero el resultado no fue el mismo.

La ‘Albiceleste’ se lanzó al ataque, tocó el balón pacientemente, ensanchó la cancha y dio dos avisos con un cabezazo y un disparo que se estrellaron en los postes.

La tercera fue la vencida.

Lionel Messi amagó con ingresar al área, pero descargó hacia Enzo Fernández. El mediocampista controló sin marca fuera del área y sacó un potente disparo imposible para Jordan Pickford.

Un gol agónico de Enzo Fernández clasificó a Argentina a cuartos de final

Argentina todavía tenía un último golpe preparado.

Cuando el partido agonizaba, Messi volvió a frotar la lámpara. El capitán condujo por la banda, envió un centro preciso y Lautaro Martínez se elevó entre Ezri Konsa y Dan Burn para conectar un cabezazo imparable que selló el 2-1.

Thomas Tuchel apostó por el empate en los últimos minutos del encuentro y retiró a dos defensas para enviar al campo a Ivan Toney y Marcus Rashford, pero la reacción nunca llegó.

La 'Albiceleste' resistió los últimos intentos de los 'Tres Leones', defendió la ventaja con autoridad y selló su boleto a la final del Mundial 2026.

El próximo domingo 19 de julio, Argentina enfrentará a España en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 15:00 horas ET / 12:00 PT.