España arruina el Día de la Bastilla y deja a Francia sin su final soñada

Héctor Cantú

La Selección Española se ha clasificado a su segunda final de Copa del Mundo luego de vencer por 2-0 a Francia, la máxima candidata a levantar el título en la edición 2026.

El equipo de Kylian Mbappé se encontró con su peor versión de todo el Mundial en el momento menos indicado, situación que fue bien aprovechada por la Furia Roja que fue amplio dominador en todo el partido.

Patada a Lamine Yamal y penal para España que se pone arriba

El primer golpe emocional para Francia llegó con un error del lateral izquierdo Lucas Digne, quien se vio sorprendido por Lamine Yamal al ganarle l posición y terminó por patearlo dentro del área.

El encargado de marcar desde los 11 pasos fue Mikel Oyarzábal, quien llegó a cinco goles en el presente Mundial y mantuvo su paso perfecto con España desde el paredón.

Ni siquiera las pausas de hidratación y tampoco le medio tiempo permitieron que Francia despertara. Apenas hubo chispazos de velocidad de Kylian Mbappé que no fructificaron.

Golazo de Pedro Porro y Francia está hundida

Fundamental fue, también, la contención de Michael Olise, quien se marchó sin completar el partido y con muy pocas opciones ofensivas creadas sobre el arco español.

El segundo gol de España también estuvo precedido por una desconcentración defensiva. Pedro Porro apareció solo y se enfiló al arco para definir por el costado izquierdo del guardameta Mike Maignan.

Incluso, Francia encontró un tercer gol por conducto de Lamine Yamal que fue anulado por fuera de lugar.

Francia, en el día de la Toma de la Bastilla, se ha quedado sin la posibilidad de disputar su tercera final consecutiva de una Copa del Mundo.

España, por otro lado, jugará su segunda final de Copa del Mundo 16 años después de que jugara la primera en Sudáfrica 2010.