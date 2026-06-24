España no se fía de nadie y quiere el primer lugar de grupo en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Aymeric Laporte aseguró que el objetivo de la Selección Española es ganar para “ser primeros” del Grupo H de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya que no hacen cuentas o cábalas de potenciales cruces porque “no” juegan “para perder o empatar”.

🎙️ "Tenemos claro que ellos van a ir a 'full'. Es lo normal en un equipo que quiere pasar de la fase de grupos".



➡️ "Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que queremos es ganar y ser primeros de grupo".



🗣️ @Laporte, jugador internacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/cA5Hie174g — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 24, 2026

“Cada partido va cambiando el cuadro. Sabemos que nuestra idea es ser primeros. No jugamos para perder o empatar. Lo que pueda ser o no depende de otras selecciones. Nosotros nos centramos en lo nuestro, da igual quién toque”, señaló en rueda de prensa.

Un último partido de la fase de grupos ante una Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, quien le hizo debutar con Athletic Club y para el que “solo” tiene “buenas palabras”.

“Todavía nos queda para examinarlos más en profundidad. Lo importante es jugar nuestro fútbol. Ellos se lo juegan todo, veremos cómo salen. Tenemos que fijarnos en nosotros, no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias, pero somos capaces de hacer un buen partido y ganarlo”, analizó sobre Uruguay.