Los reprobados de México tras la eliminación ante Inglaterra

Héctor Cantú

La Selección Mexicana volvió a quedar eliminada en los octavos de final de una Copa del Mundo, con una generación de futbolistas que despertó las esperanzas de un país que deseaba llegar superar esta fase eliminatoria.

México demostró gallardía, empuje y buen futbol ante una Inglaterra que gestionó su estrategia a ser efectivos a la hora de que su rival bajara la guardia y así lo hizo.

El primer señalado del equipo comandado por Javier Aguirres fue Edson Álvarez, quien entró de cambio para sustituir a César Montes. El capitán del Tri incide en el segundo gol de Inglaterra al ceder la pelota para que Gordon le ganara la carrera al ‘Tala’ Rangel, además de no haber acertado el único pase largo que intentó en el terreno de juego.

De nueva cuenta, la banda derecha fue el talón de Aquiles del equipo mexicano. Jorge Sánchez falló, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Él pierde la marca en el primer gol de Inglaterra y apenas ganó 4 de los 9 duelos que sostuvo sobre el terreno de juego.

En total, Jorge Sánchez solo acarreó en ocho ocasiones la pelota y perdió seis balones ante el equipo inglés que se mostró fuerte por ese costado.

Gilberto Mora, la joya juvenil del equipo mexicano, tampoco pudo brillar en su examen de graduación. Mora falla y de allí se desprende la jugada del segundo gol de Inglaterra.

Morita falló en sus dos intentos de driblar a un rival y terminó perdiendo 8 pelotas dentro de su accionar en el terreno de juego.

México rompe concentración y con ello finaliza el ciclo de Javier Aguirre al frente del equipo mexicano y comienza una nueva era bajo la tutela de Rafael Márquez.