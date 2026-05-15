Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez reportaron con la Selección Mexicana

Redacción FOX Deportes

Edson Álvarez, de Fenerbahce, Jorge Sánchez, de PAOK y Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, se unieron este lunes a la concentración de la Selección Mexicana que se prepara para el Mundial 2026. La Selección Nacional de México informa 📰👇 pic.twitter.com/qKrprU1Rx5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 18, 2026

"La dirección deportiva de selecciones nacionales informa que los jugadores Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez se integraron a la concentración de la Selección Mexicana", escribió el combinado nacional a través de un comunicado.

Los tres jugadores formarán parte del grupo que enfrentará los tres últimos partidos de preparación de cara al debut de México en el Mundial el próximo 11 de junio en el partido ante Sudáfrica que se realizará en el Estadio Azteca.

No importa si estás en la tribuna o frente al escenario… 💚



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Edson Álvarez que es uno de los líderes del equipo del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre se recuperó de una lesión en el tobillo, que sufrió a principios de este año, por lo que su actividad en el cierre de la liga turca fue limitada.

Jorge Sánchez, es otro de los hombres de confianza de Aguirre, a pesar de que también ha tenido un desempeño irregular con su equipo en Grecia.

De su lado, con 22 años, Mateo Chávez es una de las jóvenes promesas que se distinguió gracias a su regularidad en el AZ Alkmaar de la Eredivisie.