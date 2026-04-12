Edson Álvarez, borrado del Fenerbahce y despreciado por la afición

Enrique Gómez

Que el capitán de la Selección Mexicana esté borrado en Europa no es una buena noticia…

Y la verdad es que si no fuera porque el jugador en cuestión es Edson Álvarez, en la recta final de su préstamo con el Fenerbahce, seguramente también estaría marginado del Tri, pues apenas y ha jugado este año.

Y es que, luego de que el fin de semana pasado retara al público en las gradas a seguirlo abucheando, el técnico Domenico Tedesco decidió dejarlo fuera de la convocatoria. Quizá como medida disciplinaria, para evitar otro percance con la gente o bien, porque tampoco le hace falta en el campo.

La actualidad del ‘Machín’ con el equipo de Estambul:

· No convocado para el partido ante Konyaspor

· Jugó 1 minuto el partido pasado tras 11 juegos fuera por lesión

· Solo ha jugado 3 partidos de liga (63 minutos) en 2026

· Desde que inició la temporada ha tenido al menos 3 lesiones diferentes

· Suma un total de 768 en la Super Liga (4 amonestaciones)

Maç sonu Fenerbahçe taraftarı Edson Alvarez’i ıslıkladı.



Edson Alvarez ise dönüp tribünlere hareket yaptı. pic.twitter.com/TaSlCeB5Le — sporON (@sporontv) May 2, 2026

Álvarez es el 10° mejor medio de contención en la liga turca de acuerdo con central de estadísticas Comparisonator, pues antes de sus afecciones en el tobillo había sido un jugador destacado en el plantel, pero tras tantos problemas, el equipo lo fue apartando de su visión, quizá también porque se trata de un jugador prestado (con opción a compra) por el West Ham; es decir, de igual forma se iba a regresar a Londres en el verano.

Al Fenerbahce le queda solo un partido en la temporada, veremos si Edson puede ver actividad y al menos juntar 100 minutos en la liga en este año, antes de concentrar con la Selección Mexicana para el Mundial.