Edson Álvarez nunca entenderá los abucheos de la afición mexicana

Redacción FOX Deportes

A los líderes de la Selección Mexicana les enfurecen los abucheos de la afición cuando el equipo no funciona, por más que el técnico Javier Aguirre les diga que esa exigencia es la que forja el carácter

Edson Álvarez, jugador del Fenerbahce y capitán designado de la Selección Mexicana, habló de este fenómeno que sucede con la afición y que ha llevada a jugadores como Raúl Jiménez y él mismo a criticar públicamente a los espectadores que en cada partido se ilusionan con un mejor desempeño.

“Es difícil de entender realmente. Es difícil de entender. Obviamente que ellos están en su derecho, pagan por su boleto y pueden ir a ver un espectáculo”, comentó el defensivo en entrevista con Excélsior.

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El canterano del América también comparó el trato que se vive en México con el que recibe la afición en Estados Unidos, donde, en general, la gente es menos exigente con el equipo, quizá porque representa una conexión con sus raíces y su cultura.

“La afición es nuestro jugador número 12 en Estados Unidos. Siempre que vamos nos hacen sentir en casa y eso es lo que nos motiva. Sabemos que tener dos sedes como casa es espectacular”, agregó.

Álvarez, jugador de 28 años, está en medio de una lesión en el tobillo que no le ha permitido jugar en Turquía desde el 2 de febrero y aunque quizá ya no verá muchos minutos con su club, pues su préstamo caduca en junio, parece tener un lugar ganado con el Tri sin importar su poca actividad.