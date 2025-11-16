"Por eso nos llevan a jugar a Estados Unidos", Raúl Jiménez explota contra la afición

Enrique Gómez

“Por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”. Fortísimas declaraciones de Raúl Jiménez contra la gente mexicana que se hizo presente en Torreón para apretar al Tri en su partido contra Uruguay.

El delantero del Fulham dejó ver su indignación por el comportamiento del público, el cual desde antes de iniciar el partido abucheó al portero Raúl Rangel (como protesta ante la decisión del entrenador de alinear al jugador de Chivas en vez del arquero de ‘casa’ Carlos Acevedo), quien pasando los 80 minutos incluso recibió el grito ‘homofóbico’ que solía hacer la afición contra los arqueros del equipo rival.

Sorpresivo comportamiento del público que llenó el Estadio TSM para ver al Tri, pero las palabras de Raúl Jiménez pasmaron aún más.

EXPLOTA RAUL JIMENEZ

Por eso la Selección no juega en México y lo hace en USA. pic.twitter.com/8PvaifpYUq — david medrano felix (@medranoazteca) November 16, 2025

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que ‘fuera Vasco’, que le griten puto al portero… eso es lo que deja tristeza, la verdad. Pero así esto, tal vez por eso siempre nos llevan a estados Unidos. Pero bueno, hay que seguir adelante y trabajar”, dijo el delantero de 34 años para TV Azteca, cuando le preguntaron sobre su sentir de haber sido mejor que Uruguay y tener que conformarse con un 0-0.

Severa crítica de uno de los referentes de la Selección Mexicana, quien alineó como titular para este partido y no quiso guardarse su molestia contra el 'respetable'.

¿Se equivocó Jiménez en sus declaraciones contra la gente de México y al externar su apoyo para llevar al Tri a jugar a otro país en medio de un contexto político y migratorio tan delicado? Lo cierto es que el humor de la afición en Torreón sorprendió hasta a los mismos uruguayos.