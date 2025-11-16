Por primera vez en 30 años, México no recibió gol de Uruguay

Enrique Gómez

Si consideramos que los últimos tres partidos contra Uruguay habían acabado en derrota por goleada, terminar con la portería en blanco no parece tan malo para la actual Selección Mexicana.

Empate 0-0 entre México y el equipo ‘charrúa’ en el Territorio Santos Modelo de Torreón.

El encuentro empezó entre abucheos del público contra el propio portero nacional Raúl Rangel, así se mantuvo durante todo el encuentro a cada momento que el guardameta del Guadalajara tocaba el balón e igualmente terminó con un estruendoso sonido de protesta, tras el pobre espectáculo en la cancha.

De esta forma, ya son cinco partidos amistosos consecutivos (todos después de la Copa Oro) donde el Tri no puede ganar.

Curiosamente, el arquero que fue ‘atacado’ por la misma afición (quienes querían ver en la cancha al portero de ‘casa’ Carlos Acevedo, jugador del Santos Laguna) fue figura en la mejor llegada de Uruguay a los 66 minutos, cuando recostó para tapar un tiro de Facundo Torres casi entrando al área chica.

En tanto, la mejor ocasión de México estuvo a cargo de un futbolista de 17 años. Gilberto Mora, la máxima esperanza del futbol mexicano para tener un inesperado salto de calidad hacia el Mundial de 2026, recibió, incómodo un pase dentro del área y a pesar del nulo ángulo de disparo, impactó el balón con la parte externa del pie derecho y el tiro pasó apenas rozando la base del poste más lejano.

Termina nuestro partido ante Uruguay con empate y continuamos la preparación de cara al 2026.



¡Gracias por todo, Torreón!👏#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx



*Publicidad para México* pic.twitter.com/NEwoKntzYT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

Como en la Liga MX o en el Mundial Sub-20, el jugador de ‘Xolos’ hizo gala de su técnica depurada, de su madurez para tomar las decisiones, así como de esa frialdad poco típica para un adolescente.

Lo cierto es que los abucheos al ‘Tala’ y esta jugada malograda de Mora (que ingresó al 45’ por el lesionado Hirving Lozano) significaron el único entretenimiento de la afición para este partido con tan pocas jugadas de peligro. Veremos si el espectáculo mejora contra Paraguay el 18 de noviembre.

¿El lado positivo? Primera vez en 31 años que México no recibe gol de Uruguay. Tuvieron que pasar 12 juegos.