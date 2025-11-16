Y pensar que alguna vez, México era quien dominaba a Uruguay

Enrique Gómez

Es verdad que Uruguay tiene tres victorias consecutivas y por goleada contra México, pero ¿siempre ha sido así?

Contando los últimos tres duelos directos el registro es de 11 goles en favor de la ‘Celeste’ y uno en favor del Tri. Diferencia de +10 (o -10, según la perspectiva), si se quiere ver de forma más escandalosa.

Pero, aunque sea difícil pensarlo, hubo un tiempo donde la Selección Mexicana fue mejor que Uruguay. Entre 1995 y 2007, se podía decir que el Tri tenía una larga paternidad sobre el conjunto ‘charrúa’.

Situación actual:

· 3 victorias consecutivas de Uruguay

· 5 triunfos ‘celestes’ en los últimos 6 juegos directos

· Única victoria del Tri en 15 años: 3-1 en la Copa América 2016

Dominio de México:

· 4 victorias para el Tri de 1995 a 2007 (6 partidos)

· Solo 1 derrota mexicana en esos 12 años

· Única victoria uruguaya en el proceso: 2-0 en un amistoso del 2003

Las cosas han cambiado mucho últimamente, algo natural si pensamos que la Selección Mexicana no tiene a su mejor camada de jugadores y si recordamos que en Catar 2022 el equipo ‘azteca’ cortó una racha de ocho Copas Mundiales seguidas clasificando a octavos de final.

Las derrotas contra Uruguay iniciaron en 2018 y el hecho de que en cada oportunidad el marcador abultado se repita no es casualidad, sino una clara señal de que el equipo norteamericano ha perdido calidad. Veremos si con los pocos nuevos jugadores que se han incorporado para esta última Fecha FIFA del 2025 puede romper la racha, dar un salto de calidad y así ilusionarse de que la situación del equipo puede mejorar.

El mes pasado, México perdió 4-0 contra Colombia, tercer lugar de las eliminatorias en CONMEBOL, ¿cómo le irá ahora contra la selección que clasificó cuarta y contra la cual no ha dejado de perder por goleada?