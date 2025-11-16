Del casi golazo de Gilberto Mora a los abucheos contra Raúl Rangel

Enrique Gómez

El partido amistoso entre México y Uruguay es eso que pasó entre los abucheos contra el 'Tala' Rangel y el casi-golazo de Gilberto Mora.

En un duelo donde la única diversión de la afición había sido abuchear al portero Raúl Rangel en protesta por no alinear a Carlos Acevedo, la jugada más emocionante estuvo a cargo de un jugador de 17 años.

Gilberto Mora, la máxima joya del futbol mexicano y uno de los jugadores que podrían cambiarle la cara al Tri en la Copa del Mundo de 2026, estuvo cerca de anotar un golazo ya entrado el segundo tiempo.

El jugador del Tijuana entró al 45’+1 en lugar del lesionado Hirving Lozano y a los 67 minutos estuvo cerca de alegrar al público en el Estadio Santos Modelo, pues tras recibir un pase incómodo en el área, se inventó un disparo con la parte externa del pie que pasó zumbando la base del poste más lejano.

Derroche de técnica y de frialdad en el área la del adolescente mexicano, pues salvó la jugada y firmó la llegada más interesante del equipo mexicano a pesar de recibir el balón sin ángulo de disparo.

Partido extraño en Coahuila, pues el público no dejó de abuchear al portero mexicano (incluso le hicieron el grito prohinido al 81') para expresar su descontento hacia la decisión de alinear al arquero de Chivas en lugar de Acevedo, elemento de Santos Laguna y que cada 15 días juega en este mismo inmueble, con algunas actuaciones destacadas.

El disparo de Mora y los abucheos contra Rangel fueron lo único anecdótico después de 80 minutos.