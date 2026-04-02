México, al 'Infierno' para su último partido antes del Mundial

Enrique Gómez

A siete días de su debut en el partido inaugural de la Copa del Mundo y a solo 54 kilómetros del Estadio Azteca, México tendrá su último partido de preparación antes del gran torneo.

La Selección Mexicana se enfrentará a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Es oficial, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, confirmó que la casa de los ‘Diablos Rojos’ será la sede para el último partido amistoso del Tri de cara a lo que será su participación en el Mundial del 2026, mismo que inicia el 11 de junio contra Sudáfrica en la Ciudad de México.

“Hemos jugado 12 partidos de preparación y aún nos faltan tres juegos. El colofón de esta preparación será el próximo 4 de junio en la ciudad de Toluca en el estadio Nemesio Díez contra Serbia”, anunció el directivo en un evento con autoridades gubernamentales del Estado de México, una de las 32 entidades federativas que tiene la República Mexicana y que se distingue por ser la más poblada del país.

La ciudad de Toluca se encuentra 2,600 de altura sobre el nivel del mar, por lo que las condiciones atmosféricas serán un desafío adicional para la Selección Serbia, clasificada en el lugar número 39 del Ranking FIFA y que después de jugar los últimos dos Mundiales, no la alcanzó para disputar el del 2026.

Mikel Arriola también confirmó que la fase final de la Liga MX se jugará sin seleccionados, toda vez que la Selección Mexicana concentrará con todos sus convocados 35 días antes de su debut en la Copa del Mundo. Según el plan, todos los futbolistas deberán integrarse al trabajo con Javier Aguirre el 6 de mayo.

“El torneo de Clausura se va a jugar sin seleccionados para que los jugadores se concentren con Javier Aguirre el 6 de mayo, un mes y medio antes de que comience el Mundial. Los jugadores de otras selecciones sólo van a tener entre una semana, semana y media para estar con sus entrenadores, eso nos pidió Javier Aguirre, además de partidos contra equipos muy buenos y así lo hemos hecho”, dijo.

México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la fase de grupos del Mundial.