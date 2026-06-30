Preocupación por la lesión de Santiago Giménez ante Inglaterra

Héctor Cantú

Al sinsabor de la eliminación mexicana del Mundial 2026 se agrega la lesión de Santiago Giménez, quien tuvo que ser trasladado al hospital al terminar el encuentro ante Inglaterra.

Santi entró como un revulsivo ofensivo del equipo mexicano en los minutos finales del partido y en un salto, terminó doblándose el tobillo derecho.

Luego de recibir los primeros cuidados por parte del cuerpo médico del equipo mexicano se decidió llevarle al hospital para nuevos exámenes.

Al final se confirmó un esguince de segundo grado para el delantero mexicano, por lo que quedará fuera de actividad entre 4 y 6 semanas.

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El problema llega en el momento en el que Santiago busca un nuevo rumbo

en su carrera profesional ante la inactividad que ha tenido en el Milan.