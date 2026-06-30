Publicación: lunes 6 de julio de 2026

Héctor Cantú

Preocupación por la lesión de Santiago Giménez ante Inglaterra

El delantero terminó en el hospital luego del encuentro ante los Tres Leones

Al sinsabor de la eliminación mexicana del Mundial 2026 se agrega la lesión de Santiago Giménez, quien tuvo que ser trasladado al hospital al terminar el encuentro ante Inglaterra.

Santi entró como un revulsivo ofensivo del equipo mexicano en los minutos finales del partido y en un salto, terminó doblándose el tobillo derecho.

Luego de recibir los primeros cuidados por parte del cuerpo médico del equipo mexicano se decidió llevarle al hospital para nuevos exámenes.

Al final se confirmó un esguince de segundo grado para el delantero mexicano, por lo que quedará fuera de actividad entre 4 y 6 semanas.

10 leyendas del Milan que utilizaron el número 7 que hoy es de Santiago Giménez

Edgar Davids. Seis años defendiendo la camiseta del Milan
Alexandre Pato. Jugó la mayor cantidad de partidos de su carrera como Rossoneri. Marcó 63 goles y colaboró con 18 asistencias.
Robinh. Cuatro temporadas en las que marcó 32 goles en total.
Álvaro Morata. 6 goles en 25 partidos jugados con el AC Milan.
Andriy Shevchenko. Campeón de la Champions League con el Milan y Balón de Oro
Alessandro Costacurta. Defendió por más de 20 años, la camiseta del AC Milan.
Roberto Donadoni. Marcó 23 goles en los 390 partidos que jugó como milanista.
Frank Rijkaard. Jugó en total cinco años con el equipo italinao.
Carlo Ancelotti. Ganó en total 8 títulos con el AC Milan
Brian Laudrup. Jugó 18 partidos como Rossoneri. Marcó 2 goles y 2 asistencias.

El problema llega en el momento en el que Santiago busca un nuevo rumbo

en su carrera profesional ante la inactividad que ha tenido en el Milan.

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