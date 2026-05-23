Santiago Gimenez apunta a titular con Milan en el cierre de la Serie A

Oscar Sandoval

Milan juega el partido más importante de la temporada ante Cagliari y tiene que ganar para asegurar un lugar en la próxima Champions League por lo que el equipo de Massimiliano Allegri necesita goles y el técnico se la jugaría con Santiago Gimenez en un momento de máxima exigencia.

🎙️ Max Allegri on...



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💪 Our attitude

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La Serie A fue una montaña rusa de emociones para el conjunto ‘Rossonero’ que en algún momento llegó a pelear por el liderato, no pudo mantener el ritmo y fue perdiendo posiciones, pero a pesar de todo, puede terminar la temporada con un boleto a la Liga de Campeones.

El partido de este domingo contra Cagliari no es un reto cualquiera para Milan que tiene que ganar los tres puntos sí o sí para clasificar al torneo continental y Allegri le daría la titularidad a Gimenez, a pesar de no haber marcado esta temporada en la Serie A.

El mexicano que compartiría el ataque con Christopher Nkunku, según La Gazzetta dello Sport, buscaría terminar con una sequía de 15 partidos en el momento en el que los ‘Rossoneri’ dependen más que nunca de su despertar y sus goles.