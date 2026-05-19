Última oportunidad para Santiago Giménez y para el Milan

Enrique Gómez

Hay mucho en juego para Santiago Giménez y para el Milan en el último partido de la temporada de la Serie A, esto a pesar de que desde hace semanas el Inter de Milán es el campeón asegurado de Italia.

Y es que, para cualquier delantero de área es una pésima referencia terminar la temporada sin un solo gol en la liga (más en la campaña previa a la Copa del Mundo), mientras que, a nivel colectivo, el equipo rossonero todavía no asegura un lugar en la próxima Champions League, pues, aunque marcha en tercer lugar, solo dos puntos lo separan del sexto, posición que, junto a la quinta plaza, solamente concede boleto a la Europa League.

El Milan enfrenta al Cagliari en la Jornada 38 de la Serie A, o sea, es ampliamente favorito contra el quinto peor equipo de la competencia y depende de sí mismo para clasificar al gran torneo europeo.

Así el panorama del equipo de Massimiliano Allegri (70 puntos) para la última fecha del calcio:

· Si gana: asegura un lugar en la Champions League como 3er lugar

· Si empata necesita que la Roma (70 puntos) no gane o que la Juventus (68) pierda

· Si cae, requiere dos favores: que la Roma pierda y que alguno entre Como (68) Juve no gane

🧠 4 genios♟️



🧐 ... pero solo 2 podrán lograr plaza para la próxima @LigadeCampeones 😮‍💨 pic.twitter.com/JQN5mgW4Ua — Lega Serie A (@SerieA_ES) May 20, 2026

‘La Loba’ cierra la temporada contra Hellas Verona y como en Italia el principal criterio de desempate son los duelos directos durante la temporada, este equipo es el más afectado, pues no sacó ventaja contra ninguno de los otros tres aspirantes, por lo que, si llega a igualar en puntos con alguno de ellos, será desbancado. En tanto, Como enfrenta a Cremonese y la Juventus al Torino.

En lo que respecta al mexicano Santiago Giménez, está ante su última oportunidad de al menos anotar un gol en la temporada, pues en los anteriores 37 partidos no lo hizo (y de hecho, ya cumplió más de un año sin marca en la Serie A), pese a que fue titular en los primeros seis y últimos tres partidos de la campaña.