Santiago Giménez tendrá nuevo rival: Gonçalo Ramos ficha con el Milan

Redacción FOX Deportes

El Milan ya tiene nuevo delantero. El portugués Gonçalo Ramos llega procedente del Paris Saint-Germain con un contrato por cuatro temporadas, por lo que permanecerá en el club hasta junio de 2031.

Aunque el conjunto 'Rossonero' no reveló el monto de la operación, medios italianos estiman que el traspaso se cerró entre los 60 y 70 millones de euros, una cifra que lo convertiría en el fichaje más caro en la historia del club.

El gol de Gonçalo Ramos que hundió al Tottenham

Ramos se formó en las categorías inferiores del Benfica y debutó con el primer equipo en 2020. En 2023 fue cedido al PSG, que posteriormente ejerció la opción de compra para quedarse con el atacante de forma definitiva.

Pese a que nunca logró consolidarse como titular indiscutible en París, el delantero portugués registró 45 goles y 10 asistencias en 154 partidos, de los cuales inició 77 desde el banquillo.

En el Milan competirá por un lugar en el ataque con el mexicano Santiago Giménez, quien suma cinco goles en 30 partidos con el conjunto italiano.