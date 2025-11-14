Publicación: viernes 14 de noviembre de 2025

Karla Villegas Gama

¿Cómo va la clasificación de la UEFA rumbo al Mundial 2026?

Los escenarios de todos los equipos en el cierre de la Jornada 9

La UEFA reparte 16 boletos a la Copa del Mundo, 12 por medio de las eliminatorias, cuatro por medio del playoff que se disputa en marzo de 2026.

Hasta el momento, solo hay dos equipos clasificados: Inglaterra y Francia, ambos ganaron sus respectivos grupos. Pero, ¿qué hay del resto? A continuación los escenarios de cada sector.

Grupo A
Copyright: Reuters
Grupo A

Alemania asegura el playoff si derrota a Luxemburgo e Irlanda del Norte no le gana a Eslovaquia. Otra opción es que empate con Luxemburgo e irlanda del Norte pierda.

Eslovaquia se queda dentro del top 2 si derrota a Irlanda del Norte

Irlanda del Norte no clasificará directamente si pierde contra Eslovaquia, o si no gana y Alemania derrota a Luxemburgo.

Luxemburgo está eliminado.

Grupo B
Copyright: Reuters
Grupo B

Suiza tiene garantizado el repechaje. Si derrota a Suecia y Kosovo no le gana a Eslovenia, o si Suiza empata y Kosoco pierde.

Kosovo necesita empatar o ganar para mantenerse entre los dos primeros. Si no le gana a Eslovenia y Suiza sí derrota a Suecia no conseguirán un boleto directo. Si empatan y Suiza gana, automáticamente se quedarán con pase a los playoffs.

Eslovenia solo aspira al segundo lugar, pero tiene que ganarle a Kosovo.

Suecia solo puede ser segundo de grupo, pero tiene que ganarle a Suiza y esperar que Kosovo gane o empate con Eslovenia.

Grupo C
Copyright: Reuters
Grupo C

Dinamarca y Escocia pelean por el primer lugar del sector, ambos tienen 10 puntos y los separa la diferencia de goleo. Dinamarca con +11 y Escocia con +5.

Gales y Bielorrusia están eliminados.

Grupo D
Copyright: Reuters
Grupo D

Francia clasificó directamente tras derrotar a Ucrania.

Islandia asegurará el segundo lugar si gana o empata con Ucrania

Ucrania sería segundo de grupo solo si derrota a Islandia.

Azerbaiyán está eliminado.

Grupo E
Copyright: Reuters
Grupo E

España irá directamente al Mundial si derrota a Georgia y Turquía no le gana a Bulgaria; también si España empata y Turquía pierde.

Turquía solo obtendrá un boleto directo si le ganan a Bulgaria y España pierde con Georgia. Se quedan entre los dos mejores si empatan o ganan con Bulgaria y si Georgia derrota a España.

Georgia solo aspira al playoff y tiene que vencer a España y que Turquía empate o pierda con Bulgaria.

Bulgaria está eliminada.

Grupo F
Copyright: Reuters
Grupo F

Portugal ya tiene asegurado el repechaje, pero será primero si le gana a Armenia, o si empata y Hungría no gana por 3 goles o más ante Irlanda.

Hungría será primer lugar si derrota a Irlanda y Portugal pierde con Armenia, o si gana por 4 goles o más y Portugal empata con Armenia. Se va a la repesca si empata o gana y Portugal también gana.

Irlanda se irá a segundo sitio si Portugal gana o empata con Armenia. Si gana y Portugal pierde entonces se definirá por diferencia de goles.

Armenia está eliminada.

Grupo G
Copyright: Reuters
Grupo G

Países Bajos ya tiene asegurado, al menos, el playoff. Irá directamente al Mundial si vence a Polonia.

Polonia tiene que empatar o ganarle a Países Bajos para aspirar al boleto directo. Asegurará al menos el repechaje si empatan con Países Bajos o si Finlandia no le gana a Malta.

Finlandia: solo aspira a la repesca si le gana a Malta y Polonia pierde.

Lituania y Malta están eliminadas.

Grupo H
Copyright: Reuters
Grupo H

Austria avanzará directamente si le gana a Chipre y Bosnia pierde o empata con Rumania.

Bosnia y Herzegovina se asegurará el playoff si derrotan a Rumania. No podrán clasificar directamente si empatan o pierden y si Austria derrota a Chipre.

Rumania tiene que ganar y que Austria empate o pierda para aspirar al repechaje en esta ronda, si no, tiene garantizada la repesca por medio del ranking de la Nations League.

Chipre y San Marino están eliminados.

Grupo I
Copyright: Reuters
Grupo I

Noruega tiene asegurado el playoff, solo perderá su primer sitio si pierde contra Italia por 9 goles o más.

Italia irá directamente al Mundial si derrota por 9 o más a Noruega, si no irá a repesca.

Israel, Estonia y Moldavia están eliminados.

Grupo J
Copyright: Reuters
Grupo J

Bélgica avanzará directamente si le gana a Kazajistán; si empata asegurará la repesca; si pierde y Gales no le gana a Liechtenstein.

Macedonia del Norte necesita que Bélgica pierda para aspirar al boleto directo.

Gales no clasificará si pierde con Liechtenstein, o si empatan y Bélgica empata/pierde con Kazajistán, o si Bélgica gana. Si queda tercero irá a la repesca por medio del ranking de la Nations League.

Liechtenstein y Kazajistán están eliminados.

Grupo K
Copyright: Reuters
Grupo K

Inglaterra clasificó hace dos jornadas.

Albania ya aseguró el repechaje.

Serbia solo podría clasificar a la repesca por medio del ranking de la Nations League.

Letonia y Andorra están eliminados.

Grupo L
Copyright: Reuters
Grupo L

Croacia tiene asegurado el playoff, irá directamente al Mundial si no pierde con Islas Feroe.

República Checa irá al repechaje si Croacia gana o empata con Islas Feroe.
Islas Feroe: necesita ganarle a Croacia para mantener viva la esperanza del repechaje.

Montenegro y Gibraltar están eliminados.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS