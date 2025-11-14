¿Cómo va la clasificación de la UEFA rumbo al Mundial 2026?

Karla Villegas Gama

La UEFA reparte 16 boletos a la Copa del Mundo, 12 por medio de las eliminatorias, cuatro por medio del playoff que se disputa en marzo de 2026.

Hasta el momento, solo hay dos equipos clasificados: Inglaterra y Francia, ambos ganaron sus respectivos grupos. Pero, ¿qué hay del resto? A continuación los escenarios de cada sector.

Grupo A Copyright: Reuters

Alemania asegura el playoff si derrota a Luxemburgo e Irlanda del Norte no le gana a Eslovaquia. Otra opción es que empate con Luxemburgo e irlanda del Norte pierda.

Eslovaquia se queda dentro del top 2 si derrota a Irlanda del Norte

Irlanda del Norte no clasificará directamente si pierde contra Eslovaquia, o si no gana y Alemania derrota a Luxemburgo.

Luxemburgo está eliminado.

Grupo B Copyright: Reuters

Suiza tiene garantizado el repechaje. Si derrota a Suecia y Kosovo no le gana a Eslovenia, o si Suiza empata y Kosoco pierde.

Kosovo necesita empatar o ganar para mantenerse entre los dos primeros. Si no le gana a Eslovenia y Suiza sí derrota a Suecia no conseguirán un boleto directo. Si empatan y Suiza gana, automáticamente se quedarán con pase a los playoffs.

Eslovenia solo aspira al segundo lugar, pero tiene que ganarle a Kosovo.

Suecia solo puede ser segundo de grupo, pero tiene que ganarle a Suiza y esperar que Kosovo gane o empate con Eslovenia.

Grupo C Copyright: Reuters

Dinamarca y Escocia pelean por el primer lugar del sector, ambos tienen 10 puntos y los separa la diferencia de goleo. Dinamarca con +11 y Escocia con +5.

Gales y Bielorrusia están eliminados.

Grupo D Copyright: Reuters

Francia clasificó directamente tras derrotar a Ucrania.

Islandia asegurará el segundo lugar si gana o empata con Ucrania

Ucrania sería segundo de grupo solo si derrota a Islandia.

Azerbaiyán está eliminado.

Grupo E Copyright: Reuters

España irá directamente al Mundial si derrota a Georgia y Turquía no le gana a Bulgaria; también si España empata y Turquía pierde.

Turquía solo obtendrá un boleto directo si le ganan a Bulgaria y España pierde con Georgia. Se quedan entre los dos mejores si empatan o ganan con Bulgaria y si Georgia derrota a España.

Georgia solo aspira al playoff y tiene que vencer a España y que Turquía empate o pierda con Bulgaria.

Bulgaria está eliminada.

Grupo F Copyright: Reuters

Portugal ya tiene asegurado el repechaje, pero será primero si le gana a Armenia, o si empata y Hungría no gana por 3 goles o más ante Irlanda.

Hungría será primer lugar si derrota a Irlanda y Portugal pierde con Armenia, o si gana por 4 goles o más y Portugal empata con Armenia. Se va a la repesca si empata o gana y Portugal también gana.

Irlanda se irá a segundo sitio si Portugal gana o empata con Armenia. Si gana y Portugal pierde entonces se definirá por diferencia de goles.

Armenia está eliminada.

Grupo G Copyright: Reuters

Países Bajos ya tiene asegurado, al menos, el playoff. Irá directamente al Mundial si vence a Polonia.

Polonia tiene que empatar o ganarle a Países Bajos para aspirar al boleto directo. Asegurará al menos el repechaje si empatan con Países Bajos o si Finlandia no le gana a Malta.

Finlandia: solo aspira a la repesca si le gana a Malta y Polonia pierde.

Lituania y Malta están eliminadas.

Grupo H Copyright: Reuters

Austria avanzará directamente si le gana a Chipre y Bosnia pierde o empata con Rumania.

Bosnia y Herzegovina se asegurará el playoff si derrotan a Rumania. No podrán clasificar directamente si empatan o pierden y si Austria derrota a Chipre.

Rumania tiene que ganar y que Austria empate o pierda para aspirar al repechaje en esta ronda, si no, tiene garantizada la repesca por medio del ranking de la Nations League.

Chipre y San Marino están eliminados.

Grupo I Copyright: Reuters

Noruega tiene asegurado el playoff, solo perderá su primer sitio si pierde contra Italia por 9 goles o más.

Italia irá directamente al Mundial si derrota por 9 o más a Noruega, si no irá a repesca.

Israel, Estonia y Moldavia están eliminados.

Grupo J Copyright: Reuters

Bélgica avanzará directamente si le gana a Kazajistán; si empata asegurará la repesca; si pierde y Gales no le gana a Liechtenstein.

Macedonia del Norte necesita que Bélgica pierda para aspirar al boleto directo.

Gales no clasificará si pierde con Liechtenstein, o si empatan y Bélgica empata/pierde con Kazajistán, o si Bélgica gana. Si queda tercero irá a la repesca por medio del ranking de la Nations League.

Liechtenstein y Kazajistán están eliminados.

Grupo K Copyright: Reuters

Inglaterra clasificó hace dos jornadas.

Albania ya aseguró el repechaje.

Serbia solo podría clasificar a la repesca por medio del ranking de la Nations League.

Letonia y Andorra están eliminados.

Grupo L Copyright: Reuters

Croacia tiene asegurado el playoff, irá directamente al Mundial si no pierde con Islas Feroe.

República Checa irá al repechaje si Croacia gana o empata con Islas Feroe.

Islas Feroe: necesita ganarle a Croacia para mantener viva la esperanza del repechaje.

Montenegro y Gibraltar están eliminados.