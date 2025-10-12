Un gol olímpico encamin a Polonia rumbo al Mundial

Héctor Cantú

Un gol 'olímpico' del jugador del Fenerbahce Sebasitan Szymanski y un tanto del atacante del Barcelona Robert Lewandowski dieron el triunfo en Kaunas a Polonia ante Lituania (0-2) y la acercaron a Países Bajos, líder del Grupo G europeo de clasificación para el Mundial 2026.



En el duelo en los banquillos entre exjugadores que disputaron la Liga española, el lituano Edgaras Jankauskas, que militó en la Real Sociedad, y el polaco Jan Urgan, en el Osasuna, fue el conjunto visitante el que se asentó en el segundo lugar del quinteto, que da acceso a la repesca.

Polonia abrió el marcador al cuarto de hora. Fue un gol olímpico. Un saque de esquina botado por Sebastian Szymanski que entró directamente en la meta de Tomas Svedkauskas.



El segundo gol, el de la sentencia, no llegó hasta pasada la hora de juego. Con un pase desde la izquierda de Szymanski que cabeceó a la red Robert Lewandowski.

El tanto número 87 del atacante azulgrana en 106 partidos con su selección (701 goles en total en su carrera) aseguró la segunda victoria seguida del cuadro de Urban, que puede asaltar el primer lugar si en la siguiente jornada, en noviembre, gana en su campo a la selección de Países Bajos, del la que la separan tres puntos