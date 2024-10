Polonia y Croacia sellan un emocionante empate

Polonia y Croacia dividieron unidades en el partido de la Jornada 4 de la Nations League, tras empatar a tres.

Las ‘Águilas’ sorprendieron a los cinco minutos de haber iniciado el encuentro con un disparo de Piotr Zielinski que se incrustó en las redes.

Poco a poco la ‘Vatreni’ se comenzó a sentir más cómoda y a comandar la media cancha, lo que rindió frutos al 19’, por conducto de Borna Sosa con una volea perfecta.

A partir de ese momento la balanza se fue del lado croata y en cuestión de minutos el partido pintaba para goleada.

Petar Sucic se metió al área y sacó un disparo cruzado para superar a Marcin Bulka al 24’. Dos minutos después Martin Baturina repitió la dosis y puso el esférico entre las piernas del arquero polaco para el 1-3.

1, 2, 3... 5 goles en el primer tiempo del Polonia vs Croacia

Croacia no bajaba la intensidad, con llegadas constantes que hacían pensar que el cuarto tanto estaba cerca; sin embargo, antes del descanso, Nicola Zalewski acortó la ventaja con un disparo de larga distancia.

En el complemento, la ‘Vatreni’ presionó al rival desde la salida y lo metió en problemas desde la primera línea. De hecho, estuvo cerca de anotar de nueva cuenta, pero Bulka estuvo magistral.

Entre el vendaval croata apareció Sebastian Szymański para sorprender a Dominik Livakovic y empatar el marcador al 68’.

