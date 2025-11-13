Noruega vuelve a golear y va con paso firme hacia el Mundial

Karla Villegas Gama

Noruega no afloja el paso en las eliminatorias de la UEFA de cara al Mundial de 2026 y esta vez goleó 4-1 a Estonia.

Los ‘Røde, Hvite, Blå’ no lo tuvieron nada fácil en el primer tiempo, pues aunque intentaron abrir el marcador en repetidas ocasiones, el rival defendió ‘a capa y espada’.

La victoria era clave, pues los ponía 6 puntos por delante de Italia, cuadro que aún tiene dos encuentros pendientes. Con esto en mente, el complemento fue muy distinto.

14 goals in 7 games 🌟



Erling Haaland is a goal machine 🤖#WCQ pic.twitter.com/d24VQHamcR — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 13, 2025

Alexander Sørloth abrió la lata al 50’ con un cabezazo potente. Seis minutos más tarde, el propio delantero del Atlético de Madrid repitió la dosis para el 2-0.

A partir de ese momento, Estonia desapareció y, aunque trató de detener el vendaval, Noruega no dejó de atacar. Al 56’ apareció Erling Haaland con otro testarazo y al 62’ con una volea para dejar los cartones en 4-0.

Ruthless Norway score four goals in 12 minutes 🇳🇴#WCQ pic.twitter.com/ynM2IMQUmU — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 13, 2025

Los visitantes aprovecharon la única oportunidad que generaron en el complemento y Robi Saarma hizo el tanto del honor.

Con este resultado, Noruega es líder del Grupo I con 21 puntos con diferencia de goles de +29. Italia, segundo en la tabla, tiene 15 unidades y +10, por lo que tendría que sumar dos triunfos y 11 tantos para sustituir a los ‘Røde, Hvite, Blå’ en la cima.