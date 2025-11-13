Karla Villegas Gama
Noruega vuelve a golear y va con paso firme hacia el Mundial
Los 'Røde, Hvite, Blå' no disputan el torneo desde Francia 1998.
Noruega no afloja el paso en las eliminatorias de la UEFA de cara al Mundial de 2026 y esta vez goleó 4-1 a Estonia.
Los ‘Røde, Hvite, Blå’ no lo tuvieron nada fácil en el primer tiempo, pues aunque intentaron abrir el marcador en repetidas ocasiones, el rival defendió ‘a capa y espada’.
La victoria era clave, pues los ponía 6 puntos por delante de Italia, cuadro que aún tiene dos encuentros pendientes. Con esto en mente, el complemento fue muy distinto.
Alexander Sørloth abrió la lata al 50’ con un cabezazo potente. Seis minutos más tarde, el propio delantero del Atlético de Madrid repitió la dosis para el 2-0.
A partir de ese momento, Estonia desapareció y, aunque trató de detener el vendaval, Noruega no dejó de atacar. Al 56’ apareció Erling Haaland con otro testarazo y al 62’ con una volea para dejar los cartones en 4-0.
Los visitantes aprovecharon la única oportunidad que generaron en el complemento y Robi Saarma hizo el tanto del honor.
Con este resultado, Noruega es líder del Grupo I con 21 puntos con diferencia de goles de +29. Italia, segundo en la tabla, tiene 15 unidades y +10, por lo que tendría que sumar dos triunfos y 11 tantos para sustituir a los ‘Røde, Hvite, Blå’ en la cima.
