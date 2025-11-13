Pasaporte sellado: Francia logró su clasificación al Mundial

Hiram Marín

Francia selló su pase al Mundial con una goleada 4-0 sobre Ucrania, en una noche donde la paciencia y el talento terminaron por imponerse. Durante más de cincuenta minutos, el conjunto de Didier Deschamps se topó con un muro amarillo que resistía cada intento, pero la insistencia de los campeones del mundo de 2018 acabó rompiendo el cerrojo. El Stade de France celebró la clasificación con un aire de alivio y euforia.

Ucrania, valiente y ordenada, sostuvo el empate hasta el minuto 55, cuando Kylian Mbappé abrió el marcador desde el punto penal y con cobro a la 'Panenka'. Ese tanto cambió el rumbo del encuentro y desató la avalancha francesa.

𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟔 🌎🏆

Les Bleus s’imposent 4-0 face à l’Ukraine et se qualifient pour le mondial 🔥🔥🔥



🔜🇺🇸🇨🇦🇲🇽 pic.twitter.com/ubEzwc9i9y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

Con el gol, el dominio de los locales se volvió total, y los visitantes comenzaron a ceder terreno ante la velocidad y precisión del ataque galo.

Michael Olise amplió la ventaja al 76 con una gran definición tras una jugada colectiva que desarticuló la defensa ucraniana.

Mbappé volvió a aparecer al 83 para firmar su doblete y sentenciar el duelo, mientras Hugo Ekitiké puso el cuarto apenas cinco minutos después, ante un rival ya rendido. La exhibición ofensiva terminó por confirmar el poderío de “Les Bleus”.

El silbatazo final fue una celebración más que un cierre: Francia aseguró su boleto al Mundial y reafirmó su condición de potencia. Ucrania, pese a su entrega durante buena parte del encuentro, no pudo contener el talento individual y la profundidad del plantel rival. Los de Deschamps avanzan con paso firme y la mirada puesta en otra cita con la historia.