Portugal se complica y Cristiano Ronaldo pierde la cabeza

Redacción FOX Deportes

Pudo ser el último partido de eliminatoria mundialista de Cristiano Ronaldo...

Portugal perdió 2-0 en su visita a Irlanda, en lo que terminó convirtiéndose en una inesperada despedida para CR7, pues con la roja que vio a los 61 minutos, se pederá el último partido contra Armenia. Triste adiós el del jugador de 40 años, pues se marchó abucheado por los aficionados, quienes no le perdonaron que instantes antes les hiciera señales de llanto.

Ahora, e el equipo de Roberto Martínez no contará con su capitán y jugador estrella en el último partido de la fase de grupos de la Eliminatoria Mundialista de UEFA, donde su equipo necesita ganar para conseguir el pase directo al Mundial 2026, esto tras complicarse la vida en Irlanda.

¡Expulsión histórica! Cristiano Ronaldo recibió su primera roja con Portugal

De acuerdo con la Agencia EFE, fueron "los errores defensivos condenaron a una selección portuguesa que tenía en su mano la clasificación para el torneo que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. Tendrá que ganar a Armenia, ya eliminada, en el sexto partido del grupo F frente a su gente, luego de que el equipo local superara en las áreas a Portugal en un ejercicio de solidaridad defensiva y estrategia a balón parado, además de contar con un inspirado Troy Parrot, autor de los dos goles".

Pese a la derrota, Portugal lidera su grupo en la eliminatoria con 10 puntos, mientras que Irlanda es tercera con siete y se lo juega todo ante el escolta Hungría (ocho).

En lo que respecta a Cristiano Ronaldo, el jugador del Al-Nassr vio su primera expulsión en 226 partidos con portugal, luego de que se le mostrara la roja directa, luego de que el VAR advirtiera un codazo en la espalda de un rival, por lo que se perderá el duelo del domingo, el último duelo de eliminatoria que tenía señalado en su carrera como futbolista.

Cristiano le entregó la banda de capitán a Bernardo, se retiró del campo entre burlas y rechiflas de los aficionados y Portugal simplemente aceptó la derrota.