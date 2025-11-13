Publicación: jueves 13 de noviembre de 2025

Portugal se complica y Cristiano Ronaldo pierde la cabeza

El 'Bicho' recibió una expulsión histórica en la derrota contra Irlanda

Pudo ser el último partido de eliminatoria mundialista de Cristiano Ronaldo...

Portugal perdió 2-0 en su visita a Irlanda, en lo que terminó convirtiéndose en una inesperada despedida para CR7, pues con la roja que vio a los 61 minutos, se pederá el último partido contra Armenia. Triste adiós el del jugador de 40 años, pues se marchó abucheado por los aficionados, quienes no le perdonaron que instantes antes les hiciera señales de llanto.

Ahora, e el equipo de Roberto Martínez no contará con su capitán y jugador estrella en el último partido de la fase de grupos de la Eliminatoria Mundialista de UEFA, donde su equipo necesita ganar para conseguir el pase directo al Mundial 2026, esto tras complicarse la vida en Irlanda.

¡Expulsión histórica! Cristiano Ronaldo recibió su primera roja con Portugal

Ya se puede decir que Cristiano Ronaldo lo ha hecho todo con Portugal.
En su partido 226 con Portugal, CR7 recibió la primera expulsión de su carrera jugando con su selección.
El jugador del Al-Nassr vio la roja a los 61 minutos, luego de que el VAR advirtiera su codazo en el área rival.
Cristiano, quien se burló de los aficionados de Irlanda haciendo señas de llanto, fue expulsado momentos más tarde.
El legendario jugador le dio la banda de capitán al Bernardo.
Irlanda venció 2-0 a Portugal en las eliminatorias hacia la Copa del Mundo.
Portugal continúa como líder de grupo, pero CR7 pudo haber vivido su último partido de eliminatoria.
Así abandonó el campo CR7, en lo que fue la primera expulsión en su carrera como seleccionado portugués.

De acuerdo con la Agencia EFE, fueron "los errores defensivos condenaron a una selección portuguesa que tenía en su mano la clasificación para el torneo que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. Tendrá que ganar a Armenia, ya eliminada, en el sexto partido del grupo F frente a su gente, luego de que el equipo local superara en las áreas a Portugal en un ejercicio de solidaridad defensiva y estrategia a balón parado, además de contar con un inspirado Troy Parrot, autor de los dos goles".

Pese a la derrota, Portugal lidera su grupo en la eliminatoria con 10 puntos, mientras que Irlanda es tercera con siete y se lo juega todo ante el escolta Hungría (ocho).

En lo que respecta a Cristiano Ronaldo, el jugador del Al-Nassr vio su primera expulsión en 226 partidos con portugal, luego de que se le mostrara la roja directa, luego de que el VAR advirtiera un codazo en la espalda de un rival, por lo que se perderá el duelo del domingo, el último duelo de eliminatoria que tenía señalado en su carrera como futbolista.

Cristiano le entregó la banda de capitán a Bernardo, se retiró del campo entre burlas y rechiflas de los aficionados y Portugal simplemente aceptó la derrota.

