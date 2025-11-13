Italia, cumple con la tarea, pero el Mundial sigue lejos

Karla Villegas Gama

El sueño de conseguir el pase directo al Mundial se diluye para Italia. Aunque la ‘Nazionale’ derrotó 2-0 a Moldavia, todo indica que irá al playoff.

Los visitantes presionaron desde el arranque del partido, pero la defensa se plantó segura y le negó al rival todas las opciones que creó en la primera mitad.

Italia lo intentó todo: disparos de larga distancia, dentro del área, cobros de falta, cabezazos, pero nada surtió efecto.

Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori y Gianluca Scamacca fueron los más activos en el ataque ‘azzurro’ cuya frustración crecía conforme pasaban los minutos.

Los cambios llegaron hasta el segundo tiempo, Genaro Gattuso echó mano de Francesco Esposito y Mateo Retegui para tratar de mover el marcador; sin embargo, Moldavia seguía plantada y muy compacta en su propio campo.

Fue hasta el 88’ que Gianluca Mancini, olvidando por completo su posición como central, se metió al área para rematar de palomita y vencer a Andriy Kozhukhar.

En el agregado, Esposito recibió un centro de Matteo Politano, se alzó por los aires y metió un potente testarazo para llevarse el triunfo.

Italia se mantiene en segundo sitio del Grupo I con 18 unidades, tres menos que Noruega. Aunque matemáticamente puede igualar el liderato, su diferencia de goles es de +12, contra +29 de los ‘Røde, Hvite, Blå’.