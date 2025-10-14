Mateo Retegui lidera a Italia hacia la victoria

Karla Villegas Gama

Italia venció 2-0 a Israel en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, un triunfo clave para ponerse a tres puntos de Noruega, líder del Grupo I, con 18 unidades.

La ‘Nazionale’ arrancó controlando el esférico y generando múltiples oportunidades de gol; sin embargo, fue hasta el 45+2’ que Mateo Retegui abrió el marcador desde el manchón penal.

En el complemento, los ‘Blanquiazules’ se lanzaron al frente en busca del empate. Poco a poco ganaron terreno y le exigieron constantemente a Gianluigi Donnarumma, quien salvó a su equipo en repetidas ocasiones.

Italia intentará acercarse a Noruega en la eliminatoria UEFA Noruega tiene en su poder el primer lugar de grupo y un boleto al Mundial

Cuando mejor jugaba Israel volvió a aparecer Retegui, con un robo de balón en los linderos del área para disparar con una rosca perfecta e incrustando el esférico en el ángulo.

Los visitantes no se rindieron y trataron de acortar distancias, metiendo en problemas a la defensa ‘Azurra’, que se multiplicó para mantener el arco en cero.

En el agregado, Gianluca Mancini cabeceó un centro de Federico Dimarco y lo mandó al fondo de las redes.