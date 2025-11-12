El boleto directo al Mundial 2026 todavía está al alcance de Italia

Oscar Sandoval

Las matemáticas le dan esperanza a Selección Italiana que busca regresar a una Copa del Mundo luego de perderse las últimas dos ediciones, el primer lugar del grupo todavía no está definido y los ‘Azzurri’ necesitan un milagro para clasificar al Mundial 2026.

Gennaro Gattuso speaks ahead of our upcoming World Cup qualifiers 🗣 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/7UEK54VNkU — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) November 12, 2025

Italia y Noruega tienen asegurada la repesca, pero pelean por el boleto directo a la justa mundialista del próximo verano. Los ‘Vikingos’ lo tienen en la mano al ser líderes de grupo con 18 unidades, tres más que ‘La Nazionale’ que debe vencer a Moldavia y ayuda de Estonia.

Si Noruega pierde o empate ante Estonia, el Grupo I se definiría en los últimos 90 minutos en el duelo entre noruegos e italianos que se disputará en San Siro, sin embargo, si Erling Haaland y compañía derrotan a los ‘Camisas Azules’ todo se complica para la ‘Squadra Azzurra’.

Los ‘Vikingos’ tienen una diferencia de goles de +26 lo que obliga a Italia (+10) a golear a Moldavia y hacer lo mismo con Noruega en San Siro para superar esos números y colarse al Mundial, esa misión luce complicada para los de Gennaro Gattuso que suman 18 dianas en seis partidos y todo dependería de Estonia.