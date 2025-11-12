Publicación: jueves 13 de noviembre de 2025

Oscar Sandoval

El boleto directo al Mundial 2026 todavía está al alcance de Italia

Los ‘Azzurri’ dependen de los resultados de Noruega

Las matemáticas le dan esperanza a Selección Italiana que busca regresar a una Copa del Mundo luego de perderse las últimas dos ediciones, el primer lugar del grupo todavía no está definido y los ‘Azzurri’ necesitan un milagro para clasificar al Mundial 2026.

Italia y Noruega tienen asegurada la repesca, pero pelean por el boleto directo a la justa mundialista del próximo verano. Los ‘Vikingos’ lo tienen en la mano al ser líderes de grupo con 18 unidades, tres más que ‘La Nazionale’ que debe vencer a Moldavia y ayuda de Estonia.

Si Noruega pierde o empate ante Estonia, el Grupo I se definiría en los últimos 90 minutos en el duelo entre noruegos e italianos que se disputará en San Siro, sin embargo, si Erling Haaland y compañía derrotan a los ‘Camisas Azules’ todo se complica para la ‘Squadra Azzurra’.

Los ‘Vikingos’ tienen una diferencia de goles de +26 lo que obliga a Italia (+10) a golear a Moldavia y hacer lo mismo con Noruega en San Siro para superar esos números y colarse al Mundial, esa misión luce complicada para los de Gennaro Gattuso que suman 18 dianas en seis partidos y todo dependería de Estonia.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS