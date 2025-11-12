La Selección Italiana sigue perdiendo piezas en ataque

Oscar Sandoval

Los planes de Gennaro Gattuso para los duelos decisivos de la Selección Italiana ante Moldavia y Noruega han tenido que cambiar por lesiones, el primero en abandonar la concentración fue Moise Kean y Nicoló Cambiaghi entró a su lugar, sin embargo, el delantero de Bologna también causó baja.

“Nicolo Cambiaghi ha sufrido una molestia en el gemelo derecho que le impedirá jugar los dos próximos partidos y regresará a su club. Por el momento, no se convocará a nadie en su lugar”, informó la Federación Italiana de Futbol a través de las redes sociales.

Gattuso tendrá la tarea de encontrar a un futbolista de ataque que pueda complementarse con Mateo Retegui y Giacomo Raspadori quienes fueron titulares en el último partido junto Kean, entre las opciones del técnico podrían estar Mateo Politano o Francesco Pío Esposito.

Italia enfrentará este jueves a Moldavia como visitante y cerrará la eliminatoria UEFA ante Noruega en San Siro, el boleto directo a la Copa del Mundo está en manos de los ‘Vikingos’, pero los ‘Azzurri’ buscarán amarrar el repechaje para mantener viva la esperanza de asistir a la justa mundialista.